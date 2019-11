Bei der Gouverneurswahl in der Republikanerhochburg Kentucky erklärte der demokratische Herausforderer Andy Beshear seinen Wahlsieg.Richmond - Rund ein Jahr vor der US-Präsidentenwahl feiern die Demokraten Erfolge bei Wahlen in den Bundesstaaten Kentucky und Virginia. Bei der Gouverneurswahl in der Republikanerhochburg Kentucky erklärte der demokratische Herausforderer Andy Beshear seinen Wahlsieg. Medienberichten zufolge lag er mit einigen tausend Stimmen vorne. Der republikanische Amtsinhaber Matt Bevin...

Den vollständigen Artikel lesen ...