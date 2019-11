In den Niederlanden hat der Projektierer damit Floating-Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt fast 25 Megawatt realisiert. Die Planung von weiteren schwimmende Solarparks mit rund 100 Megawatt Gesamtleistung in verschiedenen europäischen Ländern läuft bereits.Baywa re hat mit seinem lokalen Partner Groenleven in der niederländischen Stadt Zwolle in nur sechs Wochen eine schwimmende Photovoltaik-Anlage mit 14,5 Megawatt Leistung installiert und ans Netz gebracht. Das mit der Firma Zimmermann Stahlbau entwickelte Systemdesign habe es erlaubt, die knapp 40.000 Solarmodule in Rekordzeit zu installieren. ...

