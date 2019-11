Der Bundesrat hat am Mittwoch die entsprechenden Gesetze und Ausführungsverordnungen in Kraft gesetzt.Bern - Die neuen Regeln zum Anlegerschutz und zur Aufsicht über die Finanzdienstleister gelten ab dem 1. Januar 2020. Der Bundesrat hat am Mittwoch die entsprechenden Gesetze und Ausführungsverordnungen in Kraft gesetzt. Vorgesehen sind Übergangsfristen von zwei Jahren. In den Verordnungen habe er verschiedenen Anliegen aus der Vernehmlassung Rechnung getragen, schreibt der Bundesrat.

