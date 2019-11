Der Bundesrat folgt der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für berufliche Vorsorge.Bern - Die Guthaben im obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge werden auch 2020 zu mindestens 1 Prozent verzinst. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Er folgte damit der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für berufliche Vorsorge. In dem Gremium, in dem auch Versicherungen und Sozialpartner vertreten sind, hatte die Empfehlung für eine Kontroverse gesorgt.

