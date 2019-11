In fünf neuen Solar-Wechselrichtern für große Gewerbedächer und Freiflächen setzt Kaco new energy Siliziumkarbid-Halbleiter ein. Die Wechselrichter bieten eine Leistung von 87 bis 150 Kilowatt. Kaco new energy hat fünf neue String-Wechselrichter ins Programm genommen. Mit Leistungen zwischen 87 und 150 Kilowatt sind diese sowohl für Photovoltaikanlagen auf Dächern in Gewerbe und Industrie als auch für Solarparks auf der Freifläche geeignet. Alle neuen Wechselrichter nutzen Halbleiterbausteine aus ...

