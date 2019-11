Nur fünf Prozent der Deutschen sind für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin der Union. Das geht aus dem neuen "RND-Wahlmonitor" hervor, einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Für Friedrich Merz sind demnach 18 Prozent. Gefragt wurde dabei nach Zustimmung und Ablehnung für die am häufigsten in der Öffentlichkeit genannten möglichen Kanzlerkandidaten der Union. Neun Prozent sprachen sich dabei für CSU-Chef Markus Söder aus, sechs Prozent für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus sowie fünf Prozent für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. 30 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass keiner der Genannten solle Kanzlerkandidat der Union werden soll.



22 Prozent antworteten mit "Weiß nicht". In der Sonntagsfrage gewinnt die Union gegenüber dem Vormonat einen Prozentpunkt hinzu und liegt nun bei 27 Prozent. Die SPD kommt unverändert auf 13 Prozent. Die Grünen liegen ebenfalls unverändert bei 22 Prozent.



Die Linkspartei steigt um zwei Prozentpunkte auf zehn Prozent. AfD und FDP verlieren jeweils einen Prozentpunkt und liegen nun bei 14 beziehungsweise sieben Prozent. Für die Erhebung wurden vom 31. Oktober bis zum 5. November 2.000 Personen befragt.