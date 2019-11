In einem kürzlich veröffentlichten Bericht teilte der Internationale Währungsfonds (IWF) am Mittwoch mit, dass er die Wachstumsprognose für den Euroraum in diesem Jahr von zuvor geschätzten 1,3% auf 1,2% gesenkt hat und er fügte hinzu, dass er ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von jeweils 1,4% in den Jahren 2020 und 2021 erwartet (vorherige ...

