In einem Interview mit Bloomberg am Mittwoch, argumentierte der Präsident der Chicago Federal Reserve Bank Charles Evans, dass es sehr schwierig sei, im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld in den USA eine Inflation zu erzeugen. "Es ist wichtig, dass der Fed klar ist, was sie mit Symmetrie bei ihrem Inflationsziel von 2 % meint", erklärte Evans. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...