In rund sechs Monaten soll der Solarpark in Südspanien ans Netz gehen. Der erzeugte Solarstrom soll entweder direkt an der Strombörse verkauft oder per PPA an einen Kunden geliefert werden. In beiden Fällen rechnet Athos Solar mit attraktiven Verzinsungen.Auf einer 90 Hektar großen Freifläche in der südspanischen Provinz Castilla La Mancha hat die Athos Solar GmbH vor wenigen Tagen mit dem Bau einer 40 Megawatt Photovoltaik-Anlage begonnen. Nach einer Bauzeit von rund sechs Monaten soll der Solarpark im Frühjahr 2020 ans Netz gehen, wie es am Mittwoch von dem deutschen Unternehmen hieß. Die mehr ...

