Der GBP/USD befindet sich am Mittwoch in einer Range unter 1,2900 - Der GBP/USD ist auf dem Tageschart in einem Dreieck gefangen - Die Brexit Schlagzeilen können zu einer überraschenden Bewegung in eine der beiden Richtungen führen. GBP/USD Tageschart Im Oktober ist der GBP/USD über die wichtigen Tages SMAs gestiegen und es wurden Kurse erreicht, ...

