Defensive Sektoren legen am Mittwoch zu. - Energieaktien stehen nach den wöchentlichen US-Rohöllagerdaten unter Druck - Die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten bewegen sich am Mittwoch kaum vom Fleck, da die Anleger nach der jüngsten Rallye, die die drei Wall Street-Indizes auf neue Rekordhochs schob, lieber an der Seitenlinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...