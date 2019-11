Die Schumacher Packaging Gruppe, Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, ist weiter auf Wachstumskurs: Das Unternehmen hat zum 5. November 2019 den Verpackungshersteller Jaffabox Ltd mit Sitz in Birmingham, England, übernommen.Jaffabox ist technologisch auf dem neuesten Stand und bietet vielfältige Verpackungslösungen aus eigener Wellpappen-Herstellung - von Versandkartons über Shelf-ready-Verpackungen bis hin zu maßgeschneiderten "Design Services" für individuelle Kundenanforderungen. Damit sichert sich Schumacher Packaging einen weiteren Anbieter für die Unternehmensgruppe ...

