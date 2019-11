Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten familiengeführten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, ist weiter auf Wachstumskurs: Das Unternehmen hat zum 5. November 2019 den Verpackungshersteller Jaffabox Ltd mit Sitz in Birmingham, England, übernommen. Neue Partner, v.l.: Martin Wedel (CFO Schumacher Packaging Gruppe), Mark Amyes...

Den vollständigen Artikel lesen ...