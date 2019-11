Am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Bayern München im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus mit 2:0 gewonnen. In der 69. Minute erzielte Robert Lewandowski das Münchner Führungstor.



Bayern-Stürmer Kingsley Coman hatte auf dem rechten Flügel seinen Gegenspieler Kostas Tsimikas umkurvt und flankte halbhoch ins Zentrum, wo Piräus-Verteidger Rúben Semedo zurückzog, sodass in seinem Rücken Lewandowski nur noch den Fuß reinhalten musste und ins kurze Eck traf. Der kurz zuvor eingewechselte Ivan Perisic baute in der 89. Minute die Führung für die Münchner weiter aus. Gegen weit aufgerückte Gäste hatten die Bayern viel Platz bei einem Konter, bei dem Bayern-Stürmer Coman in Richtung der gegnerischen Abwehr gedribbelt war und anschließend nach links zu seinem Teamkollegen Corentin Tolisso passte, der flach vor den zweiten Pfosten flankte, wo Perisic das Leder ins Tor knallte.