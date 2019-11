Nebst organischem Wachstum will der Warenprüf- und Inspektionskonzern weiterhin Umsatz zukaufen und Partnerschaften eingehen.Genf / Changzhou - Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS hält an seinem bis 2020 gesteckten Margenziel fest. Die operative Marge soll bis dahin über die Marke von 17 Prozent geführt werden, teilte SGS in der Nacht auf Donnerstag im Vorfeld des zweitägigen in China und Taiwan stattfindenden Investorentreffens mit. Im ersten Halbjahr 2019 lag die bereinigte Marge bei nicht ganz 15 Prozent.

