Für das Gesamtjahr 2019 rechnet die Retail- und KMU-Bank weiterhin mit einem Konzerngewinn leicht über Vorjahr. Dieser lag 2018 bei 120,3 Mio CHF.Bern - Die Valiant Bank hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn leicht gesteigert. Begründet wird dies mit einem starken Zinsgeschäft. Der Geschäftserfolg ging allerdings - wegen eines Sondereffekts im Vorjahr - deutlich zurück. Das dritte Quartal sei ähnlich stabil wie das erste Halbjahr verlaufen, teilte Valiant am Donnerstag mit. In den ersten Monaten stieg der...

Den vollständigen Artikel lesen ...