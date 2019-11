Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das aufhellen Interest an den Euro Futures Märkten am Mittwoch um 720 Kontrakte gestiegen ist, was dem Dritten Anstieg in Folge entspricht. Das Volumen baute seine schwankende Aktivität aus und es fiel um 58,7 Kontrakte. EUR/USD Ziel ist 55-Tage-SMA in der Nähe der 1,1040 Der EUR/USD notiert im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...