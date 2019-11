Offiziell ist die Herstellung der Hochleistungsmodule in dem neuen Werk in Liebenfels bereits Mitte September angelaufen. Energetica will in Kärnten künftig Halbzellen-Module mit seiner patentierten Anti-Verschattungstechnologie produzieren.Es war ein Paukenschlag, als mitten in den Niedergang der deutschen Solarindustrie der österreichische Hersteller Energetica im Sommer 2018 den Bau einer Gigawatt-Fabrik für Solarmodule im österreichischen Liebenfels verkündete. Damals hieß es, die Produktionskapazität von einem Gigawatt soll bis zum dritten Quartal 2019 erreicht werden. Das hat Energetica ...

