Der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici sagte am Donnerstag, dass die EU-Kommission die Eröffnung des Haushaltsverfahrens gegen Italien vorerst nicht in Betracht zieht. "Italien kann Strukturreformen nicht ewig hinauszögern", fügte Moscivici hinzu. Zu Beginn der Sitzung stellte die EU-Kommission in ihren jüngsten Prognosen ...

