Nach der Entscheidung der Bank of England, den Leitzins unverändert bei 0,75% zu belassen, äußert sich Gouverneur Mark Carney in einer Pressekonferenz, worüber Reuters berichtete: "Das globale Wachstum liegt weit unter dem Trend und sie Schwelle zur Rezession ist in Sicht." "Es werden immer fraglicher, ob einige globale Lieferketten angesichts von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...