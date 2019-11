Die höchste App-Auszeichnung des Jahres, der Master of Swiss Apps, ging an die Eidgenössische Zollverwaltung mit der App «Via - Strassenabgaben».Zürich - Bronze, Silber, Gold und Master: Beim Best of Swiss Apps Award haben ti&m, die Eidgenössische Zollverwaltung und migrolino gross abgeräumt. Damit ging der gesamte Medaillensatz an Projekte mit ti&m-Beteiligung. Die höchste App-Auszeichnung des Jahres, der Master of Swiss Apps, ging an die Eidgenössische Zollverwaltung mit der App «Via - Strassenabgaben».

