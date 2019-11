Der SMI schliesst nach einem Rekordhoch von 10'356 Punkten letztlich 0,08% höher bei 10'326,78 Zählern.Zürich - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits der USA mit China hat am Donnerstag die Kurse gestützt, während der Blick auf die Konjunktur weitere Rekordstände verhinderte. Der Leitindex SMI startete mit einem neuen Rekordhoch in den Tag, verlor im weiteren Handelsverlauf aber klar an Schwung und ging am Ende nur mit einem kleinen Plus aus dem Handel.

Den vollständigen Artikel lesen ...