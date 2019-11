US-Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstagabend mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) die Synagoge in Halle (Saale) besucht, die Anfang Oktober Ziel eines rechtsradikalen Anschlags mit zwei Todesopfern war. Auch dem Dönerimbiss, wo eines der beiden Opfer erschossen wurde, statteten die beiden Außenminister einen Besuch ab.



Zuvor hatten Maas und Pompeo eine Mauerfall-Tour absolviert, mit einem Treffen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Thüringen und Bayern in Mödlareuth und später einem Besuch der Nikolaikirche und des Alten Rathauses in Leipzig. Der US-Außenminister ist anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls für zwei Tage in Deutschland.