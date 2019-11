Donald Trump soll seine Stiftung als illegale Unterstützung im Wahlkampf genutzt haben. Nun hat ein New Yorker Gericht dafür eine Strafzahlung angeordnet.

US-Präsident Donald Trump muss wegen illegaler Geschäfte seiner Stiftung zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) zahlen. Das ordnete ein Gericht in New York am Donnerstag an. Dies ist Teil einer Vereinbarung zur Beilegung des Rechtsstreit rund um die Trump-Stiftung, der 2018 begonnen hatte.

Die Staatsanwaltschaft in New York hatte Trump und seinen drei ältesten Kindern - Eric, Ivanka und ...

