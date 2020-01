Der Konvoi aus 7 Helikoptern - darunter Marine One - hat am Dienstag um 9.40 Uhr im Minutentakt aufgesetzt.Davos - US-Präsident Donald Trump ist in Davos GR gelandet. Der Konvoi aus 7 Helikoptern setzte am Dienstag um 9.40 Uhr im Minutentakt auf - hunderte Schaulustige verfolgten die Ankunft des US-Präsidenten vor Ort. Der Landeplatz wird von schwerbewaffneten Sicherheitskräften abgesichert, wie Keystone-SDA-Journalisten vor Ort berichteten. Zahlreiche Dienstautos der US-Regierung waren...

Den vollständigen Artikel lesen ...