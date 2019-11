Die positiven Handelsnachrichten führten am Donnerstag zu starken Verlusten - Widersprüchliche Berichte begrenzen die Abwärtsbewegung - Gold ist am letzten Handelstag der Woche gestiegen, während es vom mehr als 1-Monatstief zu einem Abprall gekommen war. Die traditionellen sicheren Häfen - inklusive Gold - erlebten am Donnerstag starke Verluste, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...