"Du sollst nicht lügen" - das gehört zum Ur-Ethos aller Weisheitslehren, aller Religionen und aller Philosophie. Die "Washington Post" prüft auf dieses Ethos hin die öffentlichen Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump und kommt zu diesem Schluss: Der Mann lügt im Schnitt etwa achtmal am Tag, seit er Präsident ist.Nun ist Donald Trump für die USA auch offiziell aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Juristisch tritt dieser Austritt aber erst in einem Jahr, am 5. November 2020, in Kraft. Bis dahin sind die USA offiziell noch immer dabei. Dieser Austritt basiert auf keiner Lüge Trumps, ...

