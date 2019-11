Nach dem jüngsten Anstieg auf ein neues Rekordhoch neigten die Anleger zu Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt.Zürich - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag im frühen Handel schwächer. Nach dem jüngsten Anstieg auf ein neues Rekordhoch neigten die Anleger zu Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. "Wer weiss, was über das Wochenende wieder so alles gezwitschert wird", sagt ein Händler und verweist auf die Handelsgespräche der USA mit China. Da könnten Gewinnmitnahmen nicht schaden.

Den vollständigen Artikel lesen ...