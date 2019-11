Der Verband PV Austria fordert weiter eine drastische Beschleunigung des Photovoltaik-Ausbaus. Dazu könnte eine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten in der Bauordnung sinnvoll sein. Trotz der noch laufenden Koalitionsgespräche zeichnet sich ab, dass bereits kurz nach der Regierungsbildung ein neues Ausbaugesetz verabschiedet werden könnte, dass Österreich auf den Weg zu 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 bringt.Mit über 600 Teilnehmern und 27 Ausstellern war die "Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung" in Wien in dieser Woche sehr gut besucht. Neben zahlreichen ...

