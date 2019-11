FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES G4S PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1185) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 570 (560) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.32% TO 7382 (CLOSE: 7406.41) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 223 (197) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INTERTEK TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 4500 (4650) PENCE - HSBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1820) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 475 (600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2698 (2438) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 570 (5700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1900 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 590 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 475 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 165 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TI FLUIDS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 205 (215) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES TATE & LYLE TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 720 (635) P - MORGAN STANLEY CUTS IMI TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1200 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 925 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 620 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 580 (535) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS G4S TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 200 PENCE - RBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 33 (43) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES DUNELM GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 930 PENCE



