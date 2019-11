Mit leichten Einbussen nach dem jüngsten Höhenflug haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag präsentiert.Paris - Mit leichten Einbussen nach dem jüngsten Höhenflug haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag präsentiert. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,16 Prozent tiefer bei 3700,72 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone aber immerhin noch ein Wochengewinn von mehr als 2 Prozent an. Der französische Cac 40 sank am Freitag zuletzt um 0,1 Prozent.

