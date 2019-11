Kunsthalle Ziegelhütte: Nesa Gschwend - Memories of Textiles. Die Ausstellung dauert vom Sonntag, 17. November 2019 bis Sonntag, 15. März 2020.Appenzell - Nesa Gschwend (geb. 1959 in St.Gallen) verbindet in ihrem Werk handwerkliche, auch weiblich konnotierte Traditionen mit avantgardistischen und performativen Techniken der Kunst- und Wirklichkeitserzeugung. Sie gehört zu den profiliertesten Künstlerinnen der Schweiz, die in ihrem Werk Individualität und Sozialität nicht nur reflektieren, sondern aktiv gestalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...