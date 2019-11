Die Richemont-Gruppe will mehr Schmuck und Uhren im Internet anbieten und absetzen. Zum Aufbau der digitalen Kanäle nehmen die Genfer viel Geld in die Hand.Genf - Die Richemont-Gruppe will mehr Schmuck und Uhren im Internet anbieten und absetzen. Zum Aufbau der digitalen Kanäle nehmen die Genfer viel Geld in die Hand. Das hat zusammen mit den Umbauten in Boutiquen und Investitionen ins Marketing auf die Marge gedrückt. In dem im September zu Ende gegangenen Halbjahr fiel die Betriebsgewinn-Marge von Richemont überraschend deutlich von 16...

Den vollständigen Artikel lesen ...