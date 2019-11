EUR/USD prallt 1,1020 Tief ab - Greenback Gebote bleiben über 98,30 erhalten - US Verbraucherstimmung folgt - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche intakt und so notiert der EUR/USD im Bereich des 3-Wochentief von 1,1030/20. EUR/USD schaut auf Handel, US Daten Das Paar befindet sich seit Montag in der Defensive ...

