FedEx - Technisch jetzt äußerst interessant!

Wertpapiere des weltweit agierenden US-Paketzustellers FedEx stecken in der Korrektur, aber die technische Auswertung der letzten Monate offenbart tendenziell ein bullisches Bild. Zudem notiert die Aktie noch an der Begrenzungslinie des diesjährigen Abwärtstrendkanals und könnte versuchen darüber auszubrechen..

Insgesamt beherrscht ein intakter und langfristiger Aufwärtstrend das Handelsgeschehen bei FedEx und drückte die Aktie über die letzten 35 Jahre auf einen Wert von 274,66 US-Dollar aufwärts. Nach 2006/2007 kam es zu einem zwischenzeitlichen Ausverkauf, der in der bekannten Finanzkrise endete und einen Abschlag auf grob 32,00 US-Dollar zur Folge hatte. Seitdem aber befindet sich FedEx wieder im Aufwind und erreichte Anfang 2018 besagtes Hoch bei 274,66 US-Dollar. Die letzten beiden Jahre waren für Anleger jedoch schwierig, die Aktie verlor annähernd die Hälfte ihres Wertes auf 137,78 US-Dollar bis Anfang Oktober dieses Jahres. Seit Dezember 2018 kristallisiert sich jedoch eine technische Verbesserung heraus, die sich in einem fallenden Keil abspielt. Solche charttechnischen Formationen führen nach regelkonformer Auflösung häufig zu Trendwechseln, was auch hier der Fall sein könnte. Unbestritten bleibt ein erneuter Test der oberen Begrenzungslinie in dieser Woche, vielleicht gelingt es bereits in den kommenden Handelstagen dieses markante Konstrukt regelkonform auf der Oberseite aufzulösen und damit mittelfristig weitere Kurschancen zu eröffnen.

Abwärtstrend im Fokus

Solange die Kursnotierungen von FedEx sich innerhalb des abwärts gerichteten Keils aufhalten, ist aus technischer Sicht kein Handlungsbedarf gegeben. Ein Kurssprung über das Niveau von mindestens 169,82 US-Dollar könnte jedoch den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an das Niveau von 176,25 US-Dollar etablieren. Mittelfristig wären darüber Rückläufer an die aktuellen Jahreshochs bei 199,32 US-Dollar vorstellbar und damit die Ankündigung einer größeren Trendwende. Denn, noch immer beherrscht seit Anfang 2018 ein übergeordneter Downtrend das Handelsgeschehen. Ein Abpraller an der aktuellen Trendlinie wäre nicht weiter schlimm, würde aber kurzfristig das Wertpapier von FedEx unter Druck bringen und Abgaben auf 155,41 US-Dollar forcieren. Unterhalb von 150,00 US-Dollar ist ein Rutsch an die Oktobertiefs bei 137,78 US-Dollar und tiefer anzunehmen.

Widerstände: 161,91; 159,50; 155,41; 151,62; 150,00; 145,11 US-Dollar

Unterstützungen: 166,82; 169,82; 171,01; 176,25; 182,88; 190,58 US-Dollar

FedEx in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2018 - 07.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US31428X1063

FedEx in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2014 - 07.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US31428X1063

Investmentmöglichkeiten

