Der EuroStoxx 50, am Vortag noch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen, schliesst 0,19 Prozent niedriger bei 3699,65 Punkten.Paris - US-Präsident Donald Trump hat die Börsianer kurz vor dem Wochenende in ihrem Überschwang etwas gebremst. Es gebe keine Einigung, im Rahmen des geplanten Teilabkommens mit China bereits bestehende Strafzölle aufzuheben, sagte Trump. China sei stärker an einem Abkommen interessiert als die USA. Daraufhin gaben die Kurse an den grossen europäischen Handelsplätzen nach. Der EuroStoxx 50...

Den vollständigen Artikel lesen ...