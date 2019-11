Der USD/JPY ist auf ein neues Tagestief gefallen, hält aber an seinen Wochengewinnen fest - Der nächste Widerstand liegt bei 109,29 - USD/JPY Tageschart Der USD/JPY handelt oberhalb von 109,00 und damit auch oberhalb seiner wichtigen 200-Tage-Linie. In den letzten 2 Monaten hat das Paar deutlich an Fahrt aufgenommen. USD/JPY 4-Stundenchart Das Währungspaar ...

