Der GBP/USD zeigte sich etwas stabiler als der EUR/USD - Die Trendlinie auf dem Wochenchart könnte früher oder später wieder in den Fokus rücken - Der GBP/USD ist am Freitag unter Druck geraten. Grund dafür war die breit angelegte Dollar-Stärke. Der Dollar ist gegenüber seinen Rivalen gestiegen, nachdem es positive Meldungen an der Handelsfront ...

