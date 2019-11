Die Sparkassen werden nach Einschätzung von DSGV-Präsident Helmut Schleweis keine Negativzinsen von Kleinsparern verlangen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Negativzinsen oder Verwahrentgelte für die breite Kundschaft ein Thema werden", sagte Schleweis dem "Handelsblatt" (Samstagsausgabe).



Angesichts der aktuellen Zinssituation sei es nicht seriös, für alle Zukunft gültige Erklärungen abzugeben, so Schleweis. "Ich kann nur sagen, dass die Sparkassen dafür arbeiten, einen solchen Weg nicht beschreiten zu müssen." Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) positioniert sich damit deutlich klarer gegen Negativzinsen als der Genossenschaftsverband BVR. Dieser hatte im September in einem Rundschreiben an die Volks- und Raiffeisenbanken einen Vier-Stufen-Plan vorgeschlagen, wie Institute bei der Einführung von Minuszinsen mit Kunden und Öffentlichkeit am besten umgehen sollten. Mehrere Banken und auch Sparkassen haben schon Verwahrentgelte für Privatkunden mit sehr hohen Einlagen eingeführt - und das ist aus Sicht von Schleweis auch nachvollziehbar.



"Verwahrentgelte können notwendig sein, wenn man andernfalls mit Einlagen überflutetet wird, die kein Wettbewerber mehr annehmen möchte", sagte der DSGV-Präsident. "Dabei wird man sicher berücksichtigen, ob es bereits eine Geschäftsbeziehung zu diesem Kunden gibt oder ob er nur sein Geld bei einer Sparkasse parken möchte."