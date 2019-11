Ich bin gerade in Hamburg. Ich sprach in der Aula eines Gymnasiums gemeinsam mit Thomas Kehl von Finanzfluss und Thomas, dem Sparkojoten. Wir erklärten den Schülern, wie wichtig das Sparen und Investieren in einer Welt des Konsums und der Kredite ist. Anschließend trafen wir weitere Blogger und Youtuber auf einer Veranstaltung der Comdirect, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...