Das neue Kraftwerk am Persischen Golf soll im Jahr 2023 in Betrieb gehen. Dabei nimmt die Atombehörde die Hilfe russischer Experten in Anspruch.

Der Iran hat mit dem Bau eines zweiten Atomkraftwerks in der Hafenstadt Buschehr am Persischen Golf begonnen. Das gab Atomchef und Vizepräsident Ali Akbar Salehi diesen Sonntag laut Nachrichtenagentur Fars bekannt. Das neue Atomkraftwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...