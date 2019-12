Der Countdown läuft: Am kommenden Freitag, 20. Dezember stellt erstmals in der Schweiz ein Atomkraftwerk seinen Betrieb ein.Bern - Der Countdown läuft: Am kommenden Freitag (20. Dezember) stellt erstmals in der Schweiz ein Atomkraftwerk seinen Betrieb ein. Das AKW Mühleberg im Westen von Bern wird nach 47 Betriebsjahren vom Netz genommen. Anfang 2020 beginnt der Rückbau, der mehr als ein Jahrzehnt andauern wird. Erst 2030 ist das Areal frei von radioaktivem Material. Und erst 2034 wird in Mühleberg wieder eine...

