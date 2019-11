Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 gewonnen. In der 45. Minute sah der Frankfurter Gelson Fernandes nach einem Foul an Jonathan Schmid Gelb-Rot.



Das erste Tor der Partie fiel in der 77. Spielminute: Nils Petersen verwandelte eine flache Hereingabe von Christian Günter. Mit dem Treffer ist Petersen nur noch ein Bundesliga-Tor von Freiburgs Rekordschützen, dem heutigen Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Joachim Löw entfernt. Der Frankfurter David Abraham sah in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte noch die Rote Karte und der eingewechselte Freiburger Vincenzo Grifo ebenfalls. Nach dem Sieg ist der SC Freiburg mit 21 Punkten auf Rang vier der Tabelle.



Eintracht Frankfurt steht nach der Niederlage mit 17 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.