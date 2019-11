Waren es in 2015 knapp über die Hälfte, so sind es heute bereits 78 Prozent der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, die Self-Checkout-Systemen (SCO-Systeme) kennen. Mittlerweile kennen also vier von fünf Deutschen diese Systeme. Dies sind die Ergebnisse einer Verbraucherbefragung durch Kantar im Auftrag des EHI im Sommer 2019. Bildquelle: Shutterstock.com Tragbare...

Den vollständigen Artikel lesen ...