Die Exporte von Zentralamerika beliefen sich in der ersten Hälfte von 2019 auf 26.882 Millionen USD, wobei Costa Rica mit 7.692 Millionen führend ist. Nach Costa Rica kommt Guatemala mit 6.568 Millionen USD, Honduras mit 4.537 Millionen, El Salvador mit 4.077 Millionen, Nicaragua mit 3.486 Millionen und Panama an letzter Stelle. Bildquelle: Shutterstock.com Exporte in Zentralamerika...

