Das FRUTIC-Symposium über Innovationen in Vor- und Nacherntelieferkette von Obst und Gemüse bietet die Plattform für Forschung als ein Netzwerk über sich entwickelnde Technologien oder aktuelle Themen in der Industrie. Zu den Themen gehören Technologiefortschritte in Produktion, Ernte, Nachernte, Vertrieb und Qualitätskontrolle von Obst, Nüssen und Gemüse....

Den vollständigen Artikel lesen ...