Auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren tut sich der Leitindex der Eurozone am Montag weiter schwer.Paris - Auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren tut sich der EuroStoxx 50 am Montag weiter schwer: Zu Wochenbeginn gab der europäische Leitindex um 0,20 Prozent nach auf 3692 Punkte. Alleine seit Anfang Oktober war er von seiner 200-Tage-Linie aus um gut 9 Prozent nach oben gerannt. Bereits am Freitag konnte er das Niveau vom November 2017 nur mit Mühe verteidigen. Der französische Cac 40...

