Tobias C. Pross übernimmt als CEO von AllianzG - Andreas Utermann zieht sich im Rahmen einer Nachfolgeregelung von der Unternehmensspitze des zurück.Frankfurt - Allianz Global Investors hat am heutigen Montag angekündigt, dass im Zuge einer Nachfolgeregelung am 1. Januar 2020 ein Wechsel in der Führung des Unternehmens stattfinden wird. Tobias C. Pross, derzeit Global Head of Distribution, und Deborah Zurkow, Global Head of Alternatives, werden die Positionen von Andreas Utermann übernehmen, der sich zurückzieht. Pross wird zum Chief...

