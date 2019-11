Die Schweizer Börse tendiert am Montag insgesamt etwas fester.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Montag insgesamt etwas fester. Allerdings zeigt sich der Markt uneinheitlich. Die Anleger seien wieder einmal verunsichert über das Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit und wegen der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump. Daher würden Aktien von konjunkturresistenten Firmen tendenziell gesucht und Finanzwerte und zyklische Titel...

Den vollständigen Artikel lesen ...