EUR/USD Erholung vom 3-Wochentief in der Nähe der 1,1020 - US-China Handelskrieg bleibt im Fokus - Deutsche ZEW-Umfrage, Eurozonen BIP am Dienstag - Der EUR/USD startete positiv in die neue Handelswoche und er hält sich am oberen Ende seiner Tagesrange in der Nähe der 1,1040, wo sich der 55-Tage-SMA befindet. EUR/USD Fokus auf Handel, USD Dynamik ...

